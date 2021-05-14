Полиция поймала мошенника, который обкрадывал пожилых людей (ВИДЕО)

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Столичные правоохранители задержали подозреваемого в серии квартирных краж и ограблении. Ранее 23-летнего мужчину привлекали за аналогичные правонарушения.

С января по май текущего года подозреваемый совершил как минимум 5 преступлений. Он подкарауливал у подъездов пожилых людей, представлялся сотрудником газовой службы и проникал в жилище. Отвлекая внимание жертв, злоумышленник крал деньги и золотые украшения.

Ущерб был оценён потерпевшими в 50 000 леев. Подозреваемый был задержан, ему грозит до 7 лет тюрьмы.

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