Вымогали деньги на “общак”: в столице задержаны двое шантажистов (ВИДЕО)

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Уроженец Ниспорен вместе с сообщником угрожали расправой 32-летнему мужчине, требуя у него деньги.

Речь шла о 500 евро на так называемый “общак”. В противном случае злоумышленники грозились применить насилие по отношению к мужчине и его родственникам.

15 декабря подозреваемые в возрасте 31 года и 34 лет были задержаны в момент получения от потерпевшего 10 тысяч леев. По факту шантажа возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит тюремный срок от 7 до 10 лет или штраф до 117 500 леев.

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