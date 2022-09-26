Полиция поймала домушника, совершившего по меньше мере семь краж

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49-летнего жителя села Стурзовка Глодянского района арестовали на 30 суток по подозрению в серии краж из домов, совершённых в Сынжерейском, Оргеевском, Рышканском и Глодянском районах. Общая сумма ущерба составила 85 275 леев.

В полицию Сынжерей обратились в августе текущего года, когда неизвестные проникли в дом местной жительницы и украли 8 600 леев, а также ценные вещи. Общая сумма ущерба составила 19 507 леев. Воры попали в дом путём взлома окна.

Подозреваемого задержали с поличным во время попытки очередного ограбления. Правоохранители выяснили, что на его счету по меньше мере семь краж. Во время обысков в доме мужчины были изъяты SIM-карты, мобильные устройства, черновые записи. Также был конфискован автомобиль Pegeot Partner.

Стоит отметить, что ранее мужчина был осужден в РФ за совершение 66 краж. Его тогда приговорили к 6 годам лишения свободы. Мужчина освободился в марте этого года. Сейчас ему грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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