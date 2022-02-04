Полиция поймала более полусотни лихачей всего за сутки

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Некоторые нарушители превысили скорость вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората полиции.

Так, например, в селе Валя-Пержей Чимишлийского района водитель машины Dacia, 29-летний житель Комрата, ехал со скоростью 93 км/ч на участке дороги, где максимально допустимая скорость – 50 км/ч.

Ещё одно нарушение было выявлено в селе Градиште Чимишлийского района. 54-летний водитель ехал со скоростью 95 км/ч при разрешённых 50 км/ч. А в Рышканском районе водитель превысил скорость на 20 км/ч. Все нарушители были задокументированы и оштрафованы.

Стоит отметить, что в январе в результате 52 ДТП скончались 8 человек. Ещё 59 получили травмы.

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