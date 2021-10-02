Полиция поймала 16 водителей “подшофе”: уровень алкогольного опьянения одного из них превышал допустимое значение в 5 раз

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Минувшей ночью в рамках спецоперации “Тулбурел” правоохранители организовали фильтры на 5 национальных трассах. Большинство водителей, которых останавливали правоохранители, проходили тест на алкоголь. В результате были выявлены 16 пьяных автомобилистов.

Один из нарушителей попался полиции вблизи села Валя-Пержей Тараклийского района. Тест показал, что уровень алкогольного опьянения превысил допустимое значение в пять раз. У 55-летнего мужчины изъяли водительское удостоверение. Ему грозит уголовная ответственность.

По данным полиции, 12 водителей находились в сильном алкогольном опьянении, а у четверых была средняя степень опьянения. Один отказался проходить тест на алкоголь. Кроме того, за различные нарушения ПДД были задокументированы 25 водителей.

За три часа через фильтры полиции прошли сотни водителей. В мероприятиях были задействованы 15 экипажей полиции и около 30 сотрудников Национального инспектората общественной безопасности.

Операция “Тулбурел” будет проходить до конца октября.

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