Полиция нашла женщину, оставившую младенца в подъезде дома в Бельцах

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Полиция нашла женщину, которая оставила своего восьмимесячного сына в подъезде дома в Бельцах. Ею оказалась жительница Бендер. 22-летняя девушка приехала жить на север Молдовы к знакомым.

У неё есть ещё один ребенок. Младшего она решила бросить, потому что он сильно болел. Девушка рассказала полиции, что несколько раз обращалась за медицинской помощью. Ей отказали, потому что у неё и ребёнка нет молдавских документов и страховки, передаёт ТСВ Приднестровье.

В полиции сообщили, что гражданка находится под следствием. Ей грозит тюрьма или крупный штраф. Она уже заявила, если её не посадят, то ребёнка заберет назад. Но девушке это могут запретить органы опеки.

Сейчас проверяют, в каких условиях живёт старший ребёнок. Брошенный ею мальчик пока остаётся в больнице. У него бронхит и нервное истощение.

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