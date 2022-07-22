Полиция нашла водителя, который насмерть сбил пешехода и сбежал с места ДТП

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В Резине задержали мужчину, который 18 июля сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

Инцидент произошёл в селе Чорна. В результате наезда скончался 59-летний местный житель.

Полиция обнаружила виновника ДТП и автомобиль в Оргеевском районе. 41-летний мужчина сообщил, что не заметил пешехода из-за плохой видимости на повороте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства выясняются.

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