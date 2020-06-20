Полиция нашла потерянные во время дождя автомобильные номера (ФОТО)

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Прошедший накануне дождь оставил многих столичных водителей без автономеров. Так, за день патрульные обнаружили десятки утерянных регистрационных знаков.

В данной связи Национальный инспекторат общественной безопасности (НИОБ) просит владельцев номеров обращаться в инспекторат патрулирования сектора Центр по адресу О. Гога, 18. Граждан, которые нашли автомобильные знаки, призывают передать их любому патрульному экипажу или сотруднику полиции.

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