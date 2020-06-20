Полиция нашла потерянные во время дождя автомобильные номера (ФОТО)

Полиция нашла потерянные во время дождя автомобильные номера (ФОТО)

Прошедший накануне дождь оставил многих столичных водителей без автономеров. Так, за день патрульные обнаружили десятки утерянных регистрационных знаков.

В данной связи Национальный инспекторат общественной безопасности (НИОБ) просит владельцев номеров обращаться в инспекторат патрулирования сектора Центр по адресу О. Гога, 18. Граждан, которые нашли автомобильные знаки, призывают передать их любому патрульному экипажу или сотруднику полиции.

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