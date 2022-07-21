Полиция нашла мужчин, укравших на АЗС сумку с деньгами (ВИДЕО)

Полиция нашла мужчин, укравших на АЗС сумку с деньгами (ВИДЕО)

Задержаны двое уроженцев Бельц 20 и 25 лет. Их обвиняют в краже сумки с деньгами, оставленной без присмотра на террасе автозаправки.

25-летний мужчина забыл на автозаправочной станции сумку, в которой находилось 11 тысяч фунтов стерлингов. Этим и воспользовались двое злоумышленников. Момент совершения кражи попал на камеры видеонаблюдения.

Полицией возбуждено уголовное дело, виновным грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

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