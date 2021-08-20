Полиция нашла контрабанду на 900 000 леев с рынка «7 км». Задержаны трое

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Правоохранители арестовали трёх человек по делу о контрабанде товаров. Члены преступной группы были задержаны на этой неделе в Каушанском районе.

Согласно материалам дела, товары ввозились через приднестровский регион в обход таможенных пунктов пропуска. После задержания обвиняемых полиция провела десятки обысков. В результате также были арестованы три автомобиля, использовавшиеся для перевозки контрабанды.

Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

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