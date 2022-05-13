Полиция нашла и задержала водителя, который едва не сбил пешехода на “зебре”

0

Инцидент произошёл накануне в столице. Водитель маршрутки едва не сбил мужчину на пешеходном переходе. Момент попал на видео и был опубликован в соцсети. Полиция приняла случившееся к сведению и быстро отыскала нарушителя.

Как выяснилось, им оказался 63-летний водитель маршрутки. Он пояснил, что поздно заметил пешехода и успел только вывернуть руль, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.

На имя нарушителя составлено три протокола. Материалы будут переданы в суд. Мужчине грозит не только штраф, но и лишение водительских прав на срок от 6 месяцев до года.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.