Полиция нашла и задержала водителя, который едва не сбил пешехода на “зебре”

Полиция нашла и задержала водителя, который едва не сбил пешехода на “зебре”

Инцидент произошёл накануне в столице. Водитель маршрутки едва не сбил мужчину на пешеходном переходе. Момент попал на видео и был опубликован в соцсети. Полиция приняла случившееся к сведению и быстро отыскала нарушителя. 

Как выяснилось, им оказался 63-летний водитель маршрутки. Он пояснил, что поздно заметил пешехода и успел только вывернуть руль, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.

На имя нарушителя составлено три протокола. Материалы будут переданы в суд. Мужчине грозит не только штраф, но и лишение водительских прав на срок от 6 месяцев до года.

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