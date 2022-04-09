Полиция нашла и наказала мужчин, которые напали в троллейбусе на девушек из-за русского языка

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Видео с места происшествия было опубликовано в социальной сети. Несмотря на то, что никто не подал жалобу в связи с нарушением, полиция приняла к сведению данный инцидент и идентифицировала хулиганов.

По данным полиции, мужчины оскорбляли девушек из-за языка, на котором они разговаривали. Инцидент произошёл в общественном транспорте.

Сотрудники Инспектората полиции сектора Буюканы идентифицировали и задержали нарушителей. В ходе допроса они признали свою вину.

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