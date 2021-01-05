Полиция нашла хулигана, испортившего посвящённую врачам фотовыставку (ВИДЕО)

Полиция нашла хулигана, испортившего посвящённую врачам фотовыставку (ВИДЕО)

Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали 30-летнего жителя столицы.

В конце прошлого года из хулиганских побуждений мужчина облил краской рекламный щит и здание, после чего убежал. Действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения.

В ходе разбирательства задержанный также сообщил, что повредил расположенную на улице Пушкина фотовыставку, посвящённую врачам, борющимся с COVID-19.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хулиганство. Ему грозит штраф от 27 500 до 52 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества от 180 до 240 часов либо лишение свободы на срок до 3 лет.

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