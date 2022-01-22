Полиция нашла автора ложных сообщений о “минировании” различных объектов

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Им оказался подросток. Как сообщили в пресс-службе полиции, несовершеннолетний получал указания из-за рубежа. Он также сообщал о якобы заложенных бомбах в зданиях, находящихся на территории других государств.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. За данный вид деяний законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 27 500 до 42 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до двух лет тюрьмы.

Все обстоятельства выясняются.

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