Полиция нашла автомобиль, который угнали сбежавшие из тюрьмы подростки

Полиция нашла автомобиль, который угнали сбежавшие из тюрьмы подростки

Правоохранители обнаружили автомобиль, который угнали накануне подростки, сбежавшие из тюрьмы №10 в Гоянах. 

По данным источников deschide.md, машина марки Volkswagen была найдена брошенной на одной из улиц в Оргееве. На автомобиле нет повреждений, более того, подростки ничего из него не украли.

Поиски сбежавших заключённых продолжаются. На территории страны организованы фильтры.

Напомним, что инцидент произошёл 4 мая. Трое подростков в возрасте 16-17 лет сбежали из пенитенциарного учреждения №10 в Гоянах. Заключённые угнали автомобиль марки Volkswagen Tuareg, на котором они были замечены в Оргеевском районе.

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