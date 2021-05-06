Полиция нашла автомобиль, который угнали сбежавшие из тюрьмы подростки

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Правоохранители обнаружили автомобиль, который угнали накануне подростки, сбежавшие из тюрьмы №10 в Гоянах.

По данным источников deschide.md, машина марки Volkswagen была найдена брошенной на одной из улиц в Оргееве. На автомобиле нет повреждений, более того, подростки ничего из него не украли.

Поиски сбежавших заключённых продолжаются. На территории страны организованы фильтры.

Напомним, что инцидент произошёл 4 мая. Трое подростков в возрасте 16-17 лет сбежали из пенитенциарного учреждения №10 в Гоянах. Заключённые угнали автомобиль марки Volkswagen Tuareg, на котором они были замечены в Оргеевском районе.

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