Полиция напоминает мотоциклистам о правилах безопасности на дорогах

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С начала этого года в Молдове произошло 98 ДТП с участием мотоциклистов. В результате 9 человек погибли, 101 получили травмы.

Основные причины произошедших аварий – вождение в состоянии алкогольного опьянения, превышение скорости и ненадлежащее техническое состояние транспортных средств. В результате на спецстоянки эвакуировали более 650 мотоциклов.

Национальный инспекторат общественной безопасности настоятельно призывает мотоциклистов соблюдать все меры безопасности.

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