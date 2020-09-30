Ликвидированы 3 лаборатории по производству марихуаны, задержаны 7 сбытчиков наркотиков (ФОТО, ВИДЕО)

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Правоохранители провели 18 обысков и задержали 7 мужчин в возрасте от 20 до 55 лет за выращивание и сбыт марихуаны. Некоторые из задержанных имеют судимости за аналогичные преступления.

В результате обысков полиция обнаружила 3 ​​лаборатории, где выращивались растения конопли. Всего было изъято 122 куста конопли, более 1 500 г марихуаны, более 100 000 леев, приспособления для употребления марихуаны и пр.

В настоящее время 5 задержанных помещены под арест на 30 суток, ещё двое находятся под следствием. В случае обвинительного приговора им грозит заключение сроком от 7 до 15 лет.

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