Полиция конфисковала около тонны контрафактного этилового спирта в ходе спецоперации в Бельцах

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Сотрудники Инспектората полиции Бельц в течение двух месяцев документировали деятельность двух мужчин, которые разливали, хранили, перевозили и продавали контрафактный алкоголь. На прошлой неделе правоохранители остановили у въезда в Бельцы два автомобиля, водители которых незаконно перевозили алкоголь.

По данным пресс-службы полиции, в результате расследования выяснилось, что речь идёт о мужчинах в возрасте 31 и 34 лет из Бельц и Дрокии, которые управляли личными автомобилями Skoda Octavia и Dacia Logan. На этих машинах подозреваемые везли на продажу контрафактный алкоголь. Всего было изъято 50 канистр по 20 литров, на которых не было никаких этикеток и акцизов. Общий объём составил около 1 000 литров.

В рамках расследования выяснилось, что контрафактный алкоголь продавали на территории муниципия Бельцы. Полиция устанавливает все обстоятельства. Если вина мужчин будет доказана. им грозят штрафы до 4 500 леев.

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