Полиция конфисковала марихуану на полмиллиона леев и задержала пятерых членов наркогруппировки (ФОТО, ВИДЕО)

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Пятеро жителей столицы в возрасте от 20 до 32 лет подозреваются в выращивании и продаже марихуаны. Некоторые из них уже имеют судимости за аналогичные преступления.

Во время проведённых обысков были изъяты две единицы пневматического оружия, растения конопли, несколько пакетов с марихуаной общей массой около 3 кг. Предполагаемый доход от продажи наркотических средств исчисляется в 300-600 тысяч леев.

Двое задержанных были взяты под стражу, ещё трое находятся под следствием на свободе. В случае обвинительного приговора им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.

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