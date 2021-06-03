Полиция Комрата разыскивает женщину, подозреваемую в совершении преступления

Полиция Комрата разыскивает женщину, подозреваемую в совершении преступления

Правоохранители просят граждан оказать содействие в установлении личности и местонахождении гражданки, подозреваемой в преступлении, совершённом 31 мая в торговом зале одного из местных строительных магазинов Комрата.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины с фотографии, просят сообщать об этом в инспекторат полиции Комрата по телефонам: 0 (298) 2-57-95; 0 (298) 2-29-80, 079101152. Информацию также можно оставить на официальном сайте Управления полиции АТО Гагаузия www.upatogagauzia.md в разделе «Электронный ящик доверия», передаёт gagauzinfo.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md