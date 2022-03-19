Полиция изъяла у группировки наркодилеров наркотики на 35 000 евро (ВИДЕО)

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Правоохранители задержали восьмерых мужчин и женщину, торговавших наркотиками в Интернете. Изъяты запрещённые вещества на 700 000 леев.

Члены организованной преступной группы временно проживали в Кишинёве. Женщина отвечала за хранение наркотиков и распределение среди курьеров по указанию лидера группировки. Впоследствии курьеры прятали “закладки” с наркотиками во всех секторах столицы.

В результате обысков в домах и автомобилях участников группы нашли марихуану, мефедрон, таблетки экстази, кокаин и “соль”. Также изъяты упаковки, весы, телефоны, банковские карты, денежные средства.

Расследование продолжается, до вынесения окончательного решения суда на задержанных распространяется презумпция невиновности.

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