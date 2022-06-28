Полиция изъяла у двух фальшивомонетчиков 2 млн поддельных российских рублей и тысячу долларов

0

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила о выявлении преступной схемы по выпуску фальшивых денег.

Наблюдение за деятельностью ОПГ велось с января 2022 года. После контрольной закупки агентом под прикрытием у мошенников были изъяты поддельные денежные средства.

Накануне вечером были задержаны двое мужчин, причастных к махинациям. Расследование продолжается.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.