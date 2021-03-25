Полиция изъяла наркотики на 7 млн леев. Задержаны 6 участников преступной схемы (ВИДЕО)

Полиция изъяла наркотики на 7 млн леев. Задержаны 6 участников преступной схемы (ВИДЕО)

Правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в распространении марихуаны и PVP на территории муниципалитета Бельцы и Дондюшанского района.

В результате обысков были изъяты около 100 кг измельчённой марихуаны, 200 кг высушенных растений конопли, 5 устройств для употребления наркотиков, 7 мобильных телефонов, SIM-карты, 1 500 евро, 30 000 леев, 300 долларов и пр. Приблизительная стоимость изъятого составляет около 7 миллионов леев.

На 72 часа были задержаны 6 человек, среди которых – адвокат. Расследование случившегося продолжается.

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