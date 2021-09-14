Полиция изъяла электронные сигареты на 300 тысяч леев: их продавали подросткам

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Правоохранители обезвредили незаконную деятельность троих жителей Яловен в возрасте от 21 года до 35 лет, которые занимались продажей электронных сигарет без документов о происхождении.

По данным полиции, подозреваемые сбывали свой товар на территории Кишинёва в течение нескольких месяцев, в том числе несовершеннолетним, не выдавая при этом кассовые чеки. У сигарет не было ни сертификатов качества, ни документов о происхождении, а на упаковках отсутствовали информация на государственном языке, а также предупреждение о вреде продукта. Таким образом, было поставлено под угрозу здоровье потребителей.

В ходе следственных мероприятий правоохранители изъяли товар на 300 тысяч леев. Подозреваемым грозят штрафы в размере 10 тысяч леев.

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