Полиция изъяла электронные сигареты на 300 тысяч леев: их продавали подросткам

Полиция изъяла электронные сигареты на 300 тысяч леев: их продавали подросткам

Правоохранители обезвредили незаконную деятельность троих жителей Яловен в возрасте от 21 года до 35 лет, которые занимались продажей электронных сигарет без документов о происхождении.  

По данным полиции, подозреваемые сбывали свой товар на территории Кишинёва в течение нескольких месяцев, в том числе несовершеннолетним, не выдавая при этом кассовые чеки. У сигарет не было ни сертификатов качества, ни документов о происхождении, а на упаковках отсутствовали информация на государственном языке, а также предупреждение о вреде продукта. Таким образом, было поставлено под угрозу здоровье потребителей.

В ходе следственных мероприятий правоохранители изъяли товар на 300 тысяч леев. Подозреваемым грозят штрафы в размере 10 тысяч леев.

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Комментарии (1)

  1. Часто мы ругаем,наказываем,садим в тюрьмы людей,которые занимаются незаконной торговлей всякими гадостями,такие как алкоголь, сигареты,наркотики ест. Они виноваты,а кто такие мы,покупатели ??? Мы хуже их,потому что страдаем вдвойне!!! Кто умный,тот меня поймёт.

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