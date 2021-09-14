Полиция изъяла электронные сигареты на 300 тысяч леев: их продавали подросткам

Правоохранители обезвредили незаконную деятельность троих жителей Яловен в возрасте от 21 года до 35 лет, которые занимались продажей электронных сигарет без документов о происхождении.
По данным полиции, подозреваемые сбывали свой товар на территории Кишинёва в течение нескольких месяцев, в том числе несовершеннолетним, не выдавая при этом кассовые чеки. У сигарет не было ни сертификатов качества, ни документов о происхождении, а на упаковках отсутствовали информация на государственном языке, а также предупреждение о вреде продукта. Таким образом, было поставлено под угрозу здоровье потребителей.
В ходе следственных мероприятий правоохранители изъяли товар на 300 тысяч леев. Подозреваемым грозят штрафы в размере 10 тысяч леев.
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Часто мы ругаем,наказываем,садим в тюрьмы людей,которые занимаются незаконной торговлей всякими гадостями,такие как алкоголь, сигареты,наркотики ест. Они виноваты,а кто такие мы,покупатели ??? Мы хуже их,потому что страдаем вдвойне!!! Кто умный,тот меня поймёт.