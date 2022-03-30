Полиция изъяла из оборота контрабандные сигареты на 150 000 леев (ВИДЕО)

Полиция изъяла из оборота контрабандные сигареты на 150 000 леев (ВИДЕО)

Сотрудники Национального инспектората расследований выявили группу лиц, торговавших контрабандными табачными изделиями.

Сигареты нелегально завозили через Приднестровье. В ходе обысков у более чем 30 экономических агентов было изъято около 5 000 упаковок сигарет без акцизов и документов о происхождении. Стоимость конфиската – порядка 150 тысяч леев.

Полиция продолжает расследование по выявлению всех причастных к мошеннической схеме граждан.

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