Полиция изъяла из оборота контрабандные сигареты на 150 000 леев (ВИДЕО)

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Сотрудники Национального инспектората расследований выявили группу лиц, торговавших контрабандными табачными изделиями.

Сигареты нелегально завозили через Приднестровье. В ходе обысков у более чем 30 экономических агентов было изъято около 5 000 упаковок сигарет без акцизов и документов о происхождении. Стоимость конфиската – порядка 150 тысяч леев.

Полиция продолжает расследование по выявлению всех причастных к мошеннической схеме граждан.

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