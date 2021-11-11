Полиция ищет женщину, укравшую телефон из примерочной торгового центра (ВИДЕО)

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Сотрудники ИП Центр разыскивают подозреваемую в краже телефона из примерочной кабинки.

К правоохранителям обратилась девушка и рассказала, что на несколько минут оставила телефон в примерочной, а когда вернулась – гаджета уже не было. Установленные в магазине камеры наблюдения зафиксировали момент, когда в ту же кабинку вошла подозреваемая в краже.

Возбуждено уголовное дело, совершившему кражу грозит штраф до 67 500 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или до 4 лет тюрьмы.

Всех, кто узнал подозреваемую, просят сообщить информацию по номеру: 069 481 319.

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