Полиция ищет женщину, укравшую сумку с крупной суммой денег (ВИДЕО)

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Женщина с видеозаписи разыскивается сотрудниками ИП сектора Центр. Её подозревают в краже сумки.

В начале июля в полицию обратилась потерпевшая и сообщила, что в помещении для переодевания детей в торговом центре забыла сумку. В ней находились 1 830 фунтов стерлингов, удостоверение личности и банковские карты.

Сотрудники полиции изучили видео с камер наблюдения и заметили подозреваемую, входящую в ту же комнату. Женщина вскоре вышла и, заметно нервничая, поспешила скрыться.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит штраф до 67 500 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.

Всех, кто узнал подозреваемую, просят сообщить имеющуюся информацию по номерам: 060 981 215 или 112.

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