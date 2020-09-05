Полиция ищет мужчину, присвоившего чужие деньги из банкомата

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Мужчину на фотографии разыскивает полиция сектора Рышкановка по подозрению в краже.

Инцидент произошёл 14 июля. Находясь у банкомата на Московском проспекте, 37-летняя женщина попыталась снять деньги с карты, но устройство выдало ошибку. Позже женщине пришло сообщение, что указанная сумма была выдана. Заявительница сразу же вернулась к банкомату, однако денег не обнаружила. Ущерб, нанесённый пострадавшей, составил 4 000 леев.

Граждан, узнавших подозреваемого в краже, просят позвонить по номеру: 060 454 197. Конфиденциальность гарантируется.

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