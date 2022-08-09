Полиция ищет мужчин, присвоивших чужие 20 тысяч леев из банкомата (ВИДЕО)

Полиция ищет мужчин, присвоивших чужие 20 тысяч леев из банкомата (ВИДЕО)

Мужчин с видеозаписи разыскивает полиция сектора Рышкановка. Их подозревают в краже денег. 

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл 4 июля на Московском проспекте. Подозреваемые заметили, как прохожий пытался снять наличные деньги с карты в банкомате, но он показал ошибку, поэтому мужчина ушел. Затем банкомат все же выдал деньги. Наблюдавшие за этим мужчины забрали их и ушли. Сумма ущерба составила 20 000 леев.

В связи с этим был объявлен розыск подозреваемых. Всех, кто узнал мужчин с видеозаписи, просят звонить по номеру 068 449 429.

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