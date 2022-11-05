Полиция Хынчешт разыскивает мужчину, жестоко избившего сельчанку

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Правоохранители просят помощи в розыске гражданина, который избил 67-летнюю женщину. Пострадавшая попала в больницу.

Как сообщили в полиции, в ночь на 4 ноября мужчина ворвался в дом жительницы села Чучулень и избил пенсионерку твёрдым предметом. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии, пишет realitatea.md.

Сотрудники ИП Хынчешт предпринимают меры для установления местонахождения подозреваемого. Любую известную информацию можно сообщить по номеру 112.

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