Полиция дала разъяснения по поводу блокирования трассы в Варнице в день выборов

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Действия участников инцидента в Варнице, случившегося в день выборов 1 ноября, в который были вовлечены гражданские лица, национальные наблюдатели и представители кандидатов на пост президента, были задокументированы полицией. Согласно действующему законодательству, по ним будут приняты надлежащие решения. Разъяснения дал на брифинге для прессы глава Генерального инспектората полиции Серджиу Паю.

– Ряд лиц, представители некоторых кандидатов на пост президента и даже депутаты, предприняли шаги, подпадающие под действие уголовного законодательства, призванного пресекать действия по дискриминации, исключению, ограничению или оказанию предпочтения в правах и свободах отдельной личности или группе лиц, – отметил Серджиу Паю.

Заместитель начальника Генерального инспектората полиции Марин Максиан уточнил, что в период, предшествовавший первому туру президентских выборов, и в день выборов (1 ноября) вмешательство полиции потребовалось в 477 случаях, в том числе в 34 случаях блокирования трасс, 1 случае блокирования избирательных участков, 24 инцидентах с избирательными бюллетенями, 18 случаях обращений в связи с предполагаемым подкупом избирателей. Также было зарегистрировано 245 обращений о предполагаемом организованном подвозе избирателей, 24 случая несоблюдения правил общественного здравоохранения, 76 случаев неуважительного поведения, хулиганства, присутствия в состоянии алкогольного опьянения, передаёт ipn.md.

– 13 из них были перенаправлены в Центральную избирательную комиссию. Четыре случая были переданы в прокуратуру, – подчеркнул Максиан.

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