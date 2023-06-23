Полиция Чадыр-Лунги разыскивает мужчину, подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки

Полиция Чадыр-Лунги разыскивает мужчину, подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки

Полиция города Чадыр-Лунга объявила в розыск мужчину с фотографии, подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки. 

Мужчине на вид 40-45 лет . Местная пресса опубликовала видеозапись с подозреваемым, передает realitatea.md.

– Правоохранители просят всех жителей района сообщить директорам школ и учителям, которые будут сопровождать детей на выпускных балах, быть максимально осторожными, – говорится в сообщении. 

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