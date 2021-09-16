Полиция бьёт тревогу: за две недели в столице произошло 30 ДТП с участием пешеходов (ФОТО)

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По данным полиции, с начала сентября количество аварий с участием пешеходов в Кишинёве значительно выросло. Так, всего за две недели было зарегистрировано 30 ДТП, в результате которых скончались два человека, а 33 получили травмы различной степени тяжести.

В связи с этим столичная полиция настоятельно рекомендует пешеходам переходить дорогу строго по правилам. А автомобилистов призывают быть предельно внимательными.

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