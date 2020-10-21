Полиция бьёт тревогу. В центре столицы едва не произошло ещё одно трагическое ДТП (ВИДЕО)

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Генеральный инспекторат полиции напоминает, что самые страшные аварии на дорогах случаются из-за опасных и безрассудных манёвров.

Авария, произошедшая в мае этого года на пересечении улиц Измаил и Штефана чел Маре, не стала уроком для других. Некоторые автовладельцы всё ещё испытывают судьбу и подвергают опасности других. Так, ночью 30 сентября на этом же перекрёстке патрульные остановили машину, водитель которой грубо нарушил правила дорожного движения.

За рулём BMW с иностранными номерами находился 22-летний мужчина, а рядом сидел владелец. Он был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому попросил товарища отвезти его домой.

Водитель был задокументирован за нарушение ПДД и агрессивное вождение. Вчера суд вынес приговор по этому делу – штраф в размере 2 тысяч леев и 5 штрафных пунктов с лишением права управления транспортным средством на 6 месяцев.

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