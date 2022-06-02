Полицейского обвиняют в похищении несовершеннолетних и сексуальных домогательствах

Полицейского обвиняют в похищении несовершеннолетних и сексуальных домогательствах

Прокуратура Кишинёва направила в суд дело по обвинению двух мужчин в похищении двух несовершеннолетних и сексуальных домогательствах. Один из задержанных – сотрудник столичной полиции.

Согласно обвинительному заключению, мужчины познакомились в столичном заведении с двумя несовершеннолетними девушками. Угостив их спиртным, усадили в автомобиль и отвезли на берег пруда в Каларашский район, где планировали склонить жертв к интимной близости. Несовершеннолетним удалось сбежать и заявить о произошедшем в полицию.

Подсудимые своей вины не признали. Расследование продолжается.

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