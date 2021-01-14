Полицейского из Новых Анен задержали за крупную взятку

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Офицера Инспектората полиции Новых Анен задержали на 72 часа по подозрению в получении взятки в размере 11 000 леев.

Согласно материалам дела, подозреваемый убедил мужчину, что он сможет повлиять на некоторых сотрудников МВД, и помочь его объявленной в розыск супруге въехать на территорию Молдовы. Полицейский сказал, что когда его жена будет на КПП, он позвонит пограничникам и скажет, чтобы её впустили, сообщает пресс-служба НАЦ.

Спецоперация по задержанию была осуществлена вчера на территории АЗС в Новых Аненах. Полицейский добровольно передал полученную взятку.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 7 лет тюрьмы.

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