Полицейский сбил переходившего в неположенном месте мужчину. Инициировано внутреннее расследование

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Замглавы Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ), направляясь к месту ДТП, которое произошло в столице, сбил переходившего дорогу в неположенном месте мужчину. Инцидент произошёл вчера поздним вечером.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, сотрудник МВД вызвал врачей и оказал пострадавшему первую медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали, сейчас его жизнь находится вне опасности.

На место аварии прибыла оперативная группа. Полицейский прошёл тест на алкоголь, у него были также взяты биопробы. Результат оказался отрицательным – он не был под воздействием спиртных напитков.

Органы правопорядка выясняют обстоятельства инцидента. Было инициировано внутреннее расследование, на время проведения которого полицейского отстранили от должности.

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