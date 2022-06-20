Полицейский с сообщником получили сроки за взяточничество

Полицейский с сообщником получили сроки за взяточничество

Сотрудника полиции Сынжерей приговорили к 5 годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч леев.

Согласно обвинительному заключению,  обвиняемый с коллегой-сообщником получил от водителя 6000 леев, пообещав не передавать в орган уголовного розыска акт об управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

До вынесения окончательного обвинительного приговора фигурант дела находился под подпиской о невыезде. Его сообщник был приговорён к 4 годам тюрьмы и штрафу в 150 тысяч леев.

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