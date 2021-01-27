Полицейский патруль спас мужчину, который едва не замёрз

Полицейский патруль спас мужчину, который едва не замёрз

Патрулируя сектор Буюканы, у входа в парк “Alunelul” карабинеры заметили лежащего на земле мужчину.

Мужчина был в сознании, но не мог пошевелиться, пишет echipa.md. У него были признаки общего переохлаждения.

Карабинеры обратились за медицинской помощью, позвонив в службу 112. Врачи доставили мужчину в больницу.

Граждан призывают незамедлительно сообщать в полицию при обнаружении людей в затруднительном положении.

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