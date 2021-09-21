Полицейский из Единец запросил свыше 1200 евро за помощь в получении водительских прав

Полицейский из Единец запросил свыше 1200 евро за помощь в получении водительских прав

Сотрудник инспектората полиции Единец подозревается в извлечении выгоды из влияния. Как сообщает пресс-служба НАЦ, он получил от молодого человека 900 евро и 6180 леев, пообещав помочь ему с выдачей водительских прав категорий C и E.

Правоохранитель заверил заявителя, что сможет повлиять на сотрудников Отдела регистрации транспортных средств и квалификации водителей Единец с тем, чтобы они выдали ему заветный документ. За это полицейский получил 700 евро.

6180 леев он запросил за то, чтобы записать кандидата в автошколу таким образом, чтобы ему не пришлось посещать занятия. А ещё 200 евро были получены за ускорение процесса “успешной сдачи экзамена”.

Сегодня утром подозреваемого задержали. Ему грозит штраф в размере от 2000 до 3000 условных единиц или тюремное заключение на срок до 6 лет.

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