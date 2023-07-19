Полицейские задержали жителя Страшен, несколько лет скрывавшегося от правосудия (ВИДЕО)

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Сотрудники Национального инспектората расследований задержали 48-летнего мужчину, приговорённого к 13 годам лишения свободы за ряд преступлений.

Гражданин, уроженец Страшенского района, в 2019 году избил 23-летнего мужчину. В результате полученных побоев пострадавший скончался в больнице.

Злоумышленник был объявлен в розыск. Однако мужчина скрывался от правоохранителей: он работал неофициально в разных компаниях и постоянно менял места работы.

Задержанного передали в следственные органы.

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