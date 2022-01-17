Полицейские задержали распространителя наркотиков и изъяли марихуану на 2 млн леев (ВИДЕО)

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Полиция задержала 36-летнего уроженца Оргеевского района. Мужчина был членом преступной группы, занимавшейся сбытом марихуаны в особо крупных размерах в Кишинёве и Оргееве.

В результате обысков в доме задержанного и подсобных помещениях были обнаружены три 3-литровые банки и две 1,5-литровые банки с измельчённой марихуаной, 50-литровая цистерна, 4 мешка и пластиковый ящик с сушёными растениями марихуаны, патроны для оружия, мобильные телефоны, а также другие предметы, используемые в преступной деятельности. Всего было изъято 8 кг наркотиков. Их приблизительная стоимость составляет 2 млн леев.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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