Угрожал женщине ножом и молотком: в столице поймали хулигана (ВИДЕО)

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22-летний уроженец Страшенского района был задержан на 25 суток.

30 июня в полицию сектора Ботаника поступила жалоба от администрации Центра помощи жертвам насилия в семье. В здание вошёл неизвестный мужчина, который вёл себя агрессивно.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина взломал входную дверь и начал угрожать 48-летней сотруднице ножом и молотком.

Задержанный признал свою вину, сообщив, что находился в состоянии аффекта. За хулиганство при наличии отягчающих обстоятельств ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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