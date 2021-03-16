Полицейские задержали мошенника, который обманывал граждан под предлогом трудоустройства (ВИДЕО)

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В столице задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств. Как выяснилось, у уроженца Оргеевского района уже есть судимость за ограбление.

Гражданин под предлогом трудоустройства за границей выманивал у людей денежные средства, но данные им обязательства не выполнял. Было выявлено 4 таких эпизода. Потерпевшим был нанесён ущерб около 25 000 леев.

Задержанный признал свою вину. За мошеннические действия ему грозит штраф от 42 500 до 67 500 леев или лишение свободы сроком от 2 до 6 лет.

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