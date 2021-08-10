Полицейские задержали банду сбытчиков фальшивых купюр (ВИДЕО)

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Правоохранители задержали четырёх членов организованной преступной группы. Их обвиняют во введении в оборот фальшивых американских долларов.

Обвиняемые ранее отбывали наказание в пенитенциарных учреждениях, а двое задержанных числились в розыске. Как удалось выяснить, на протяжении около полугода фальшивыми деньгами оплачивались покупки автомобилей, сельскохозяйственной техники, топлива и пр. Преступная деятельность велась, в основном, в сельской местности.

Так, из оборота удалось изъять поддельные банкноты на сумму более 10 000 долларов США. Членам преступной группы грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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