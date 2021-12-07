Полицейские вернули жительнице столице деньги, которые она потеряла

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Сотрудники НИОБ нашли около 15 000 леев на улице М. Г. Бэнулеску-Бодони.

Вскоре к правоохранителям подошла женщина, которая искала утерянную сумму. 59-летняя гражданка предъявила чек из обменного пункта, после чего ей вернули деньги.

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