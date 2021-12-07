Полицейские вернули жительнице столице деньги, которые она потеряла

Полицейские вернули жительнице столице деньги, которые она потеряла

Сотрудники НИОБ нашли около 15 000 леев на улице М. Г. Бэнулеску-Бодони.

Вскоре к правоохранителям подошла женщина, которая искала утерянную сумму. 59-летняя гражданка предъявила чек из обменного пункта, после чего ей вернули деньги.

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Комментарии (1)

  1. Хм. А к ней не придет теперь налоговая взимать подоходный налог с этих денег? У нас государство обожает шмонать людей среднего и малого достатка, при том ничего “не зная” о сверх доходах быдла, сидящего где-нибудь на подсосе у властных структур и не знающего, че с этими деньгами делать.

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