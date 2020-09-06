Полицейские усилили контроль на дорогах вблизи школ и детских садов (ФОТО)

0

На этой неделе в школах и детских садах возобновился учебный процесс. В связи с этим полицейские усилили контроль на дорогах вблизи школьных и дошкольных образовательных учреждений. Особое внимание было уделено школам и детсадам, расположенным вблизи проезжей части и перекрёстков, которые не регулируются светофорами.

Целью мероприятий являлась предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей, а также воспитание безопасного поведения детей при переходе дороги. Так, полицейские озвучили школьникам и воспитанникам детских садов рекомендации о правильном переходе проезжей части, а сопровождающие их родственники – информационные листовки.

Полиция напоминает следующее:

дорогу следует переходить только на пешеходном переходе;

по “зебре” нельзя бежать, а прежде чем начать переход, нужно убедиться, что машин нет или они пропускают пешеходов;

ходить и стоять на бордюрах запрещено;

переходить дорогу перед или за стоящим автомобилем также запрещено.

Кроме того, полиция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, особенно вблизи учебных заведений.