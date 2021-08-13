Полицейские спасли женщину, которая пыталась прыгнуть с моста

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Инцидент произошёл сегодня у таможенного поста в Криулянах.

В полицию поступил вызов, что на мосту находится женщина, которая собирается спрыгнуть. Правоохранителям удалось отговорить гражданку и предотвратить трагедию.

Позже 35-летняя женщина рассказала, что решилась на такой шаг после того, как две недели назад умер её супруг. С горем она справиться не могла.

Женщину передали врачам, с ней работает психолог.

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