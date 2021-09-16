Полицейские спасли мужчину, который намеревался прыгнуть с моста

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Инцидент произошёл накануне вечером на столичной улице Михай Витязул.

Как рассказала пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник, 32-летнего мужчину, который пытался спрыгнуть с моста, заметили прохожие. На место происшествия, пишет deschide.md, вызвали правоохранителей.

Они вместе с психологом убедили мужчину не сводить счёты с жизнью. Как выяснилось позже, отчаянный шаг спровоцировало состояние депрессии.

Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

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