Полицейские составили более 700 протоколов за использование пиротехники в новогоднюю ночь

Полицейские составили более 700 протоколов за использование пиротехники в новогоднюю ночь

Как сообщили в полиции, за последние дни было зарегистрировано 37 случаев продажи пиротехнических изделий: 30 – физическими лицами и 7- специализированными магазинами. 

В результате было изъято 537 пиротехнических изделий различных категорий. В то же время составлено более 700 протоколов по факту использования пиротехнических изделий и нарушения общественной тишины.

Напомним, во время действия режима ЧП продажа и использование пиротехники запрещены.

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